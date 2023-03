Özel sporcu, atletizmde 5 yılda 27 madalya kazandı!

Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı atletizmde 27 madalya kazanan down sendromlu Emirhan Akçakoca, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Beş yıl önce atletizmle tanışan 17 yaşındaki Emirhan Akçakoca, kısa sürede kendisini geliştirip, ulusal yarışmalarda çok sayıda başarı elde etti.



Emirhan Akçakoca, Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa ve dünya şampiyonlukları da yaşayarak 20'si altın 27 madalya kazandı, 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kırdı.



Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz ile Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda çalışmalarına devam ediyor.



Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, atletizmi çok sevdiğini ve daha birçok madalya kazanmak istediğini söyledi.



Beş yıldır antrenörüyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emirhan Akçakoca, şöyle devam etti:



"Hocamla birlikte çok güzel çalıştık. Katıldığım yarışmalarda güzel başarılar elde ettim. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettim. Türkiye için daha fazla madalya kazanıp, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. İtalya ve Çekya'ya gittim. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda 27 madalya kazandım. Yarışmalardan sonra kürsüde yer almak heyecan vericiydi. Çalışmalarıma devam ediyorum. Her zaman kürsüde olmak istiyorum."



"Önümüzde Avrupa Şampiyonası var"



Antrenör Lokman Öksüz ise fırsat verildiğinde özel sporcuların çok güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.



Sporcusunun yarışmalarda her zaman kürsüde yer almayı başardığını aktaran Öksüz, "Emirhan, yetenekli bir çocuk. Gelecek vadeden bir sporcuydu, işlenmesi gerekiyordu ve biz de gerekeni yaptık. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği sürece yeni başarılar gelecektir. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yeni hedeflerimiz var. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel sonuçlar almak istiyoruz." diye konuştu.



Öksüz, 100 metre ile triatlonda dünya rekorunun sporcusunda olduğunu vurgulayarak, "Emirhan, kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek. Emirhan gibi özel sporcuların başarılı olması, madalya alarak televizyonda görünmeleri çok anlamlı. Bu durumu gören aileler de bu sayede çocuklarını spora yönlendirebiliyor. Başarılı özel sporcu örneklerinin artması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.





