Özel sporcu Ali başarıya doymuyor

Samsun'da Canik Belediyespor sporcusu 20 yaşındaki down sendromlu Ali Topaloğlu, sosyalleşmesi için başladığı sporda, katıldığı tüm uluslararası şampiyonalarda altın madalya elde etti.

Babasının yönlendirmesiyle 5 yıl önce spora başlayan Ali Topaloğlu, son 4 yılda katıldığı uluslararası 4 şampiyonada 8 kez Türk bayrağını göndere çektirdi.

Portekiz'in Madeira Adası'nda 2-8 Ekim'de yapılan Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gülle atma ve 100 metrede birinci, disk atma ile 200 metrede ise ikinci olan Ali, memleketi Samsun'a 2 altın 2 gümüş madalya ile döndü.

Özel sporcu Ali'nin 100 metre ve gülle atmada ise 2 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyon down sendromlu sporcu Ali Topaloğlu, Portekiz'de 2 altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Portekiz'de Usain Bolt gibi koşarak 2 altın 2 bronz madalya kazandım çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Davulcu: "Dört yılda 8 uluslararası şampiyonluk"

Ali Topaloğlu'nun antrenörü Musa Davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcuyla yaklaşık 5 yıl önce tanıştıklarını, bu sürede birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Dünya şampiyonasına iyi çalıştıklarını dile getiren Davulcu, "Portekiz'deki dünya şampiyonasına iyi hazırlandık. İki altın madalya ve bronz madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururunu yaşadık." dedi.

Ali ile 2013 yılında tanıştıklarını, babasına "dünya şampiyonu karşımızda duruyor" dediğini dile getiren Davulcu, şöyle devam etti:

"Ali daha önceleri evden okula, okuldan eve giden bir çocuktu. Spor ile sosyalleşti. Ali ile 2013 yılında spora ilk başladığımızda babasına 'dünya şampiyonu karşımızda duruyor' dediğimde o da gülmüştü bana. Ali sporda ilk yılında Türkiye ikincisi oldu bir sonraki yıl şampiyon oldu. Ondan sonra uluslararası şampiyonluklar gelmeye başladı. Ali spora başlayalı 5 yıl oldu ama bu sürede uluslararası 8 altın madalya 4 de gümüş madalya kazandı."

Davulcu, gülle atmada 25 metreyi aşan sporcusu Ali Topaloğlu'nun en yakın rakibine bir buçuk metre fark attığını, bu branşta rakipsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Samsun'da Canik Belediyespor sporcusu 20 yaşındaki down sendromlu Ali Topaloğlu, sosyalleşmesi için başladığı sporda, katıldığı tüm uluslararası şampiyonalarda altın madalya elde etti.





Babasının yönlendirmesiyle 5 yıl önce spora başlayan Ali Topaloğlu, son 4 yılda katıldığı uluslararası 4 şampiyonada 8 kez Türk bayrağını göndere çektirdi.





Portekiz'in Madeira Adası'nda 2-8 Ekim'de yapılan Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gülle atma ve 100 metrede birinci, disk atma ile 200 metrede ise ikinci olan Ali, memleketi Samsun'a 2 altın 2 gümüş madalya ile döndü.





Özel sporcu Ali'nin 100 metre ve gülle atmada ise 2 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.





Şampiyon down sendromlu sporcu Ali Topaloğlu, Portekiz'de 2 altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Portekiz'de Usain Bolt gibi koşarak 2 altın 2 bronz madalya kazandım çok mutluyum." ifadelerini kullandı.











Antrenör Davulcu: "Dört yılda 8 uluslararası şampiyonluk"











Ali Topaloğlu'nun antrenörü Musa Davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcuyla yaklaşık 5 yıl önce tanıştıklarını, bu sürede birçok başarıya imza attıklarını söyledi.





Dünya şampiyonasına iyi çalıştıklarını dile getiren Davulcu, "Portekiz'deki dünya şampiyonasına iyi hazırlandık. İki altın madalya ve bronz madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururunu yaşadık." dedi.





Ali ile 2013 yılında tanıştıklarını, babasına "dünya şampiyonu karşımızda duruyor" dediğini dile getiren Davulcu, şöyle devam etti:





"Ali daha önceleri evden okula, okuldan eve giden bir çocuktu. Spor ile sosyalleşti. Ali ile 2013 yılında spora ilk başladığımızda babasına 'dünya şampiyonu karşımızda duruyor' dediğimde o da gülmüştü bana. Ali sporda ilk yılında Türkiye ikincisi oldu bir sonraki yıl şampiyon oldu. Ondan sonra uluslararası şampiyonluklar gelmeye başladı. Ali spora başlayalı 5 yıl oldu ama bu sürede uluslararası 8 altın madalya 4 de gümüş madalya kazandı."





Davulcu, gülle atmada 25 metreyi aşan sporcusu Ali Topaloğlu'nun en yakın rakibine bir buçuk metre fark attığını, bu branşta rakipsiz olduğunu sözlerine ekledi.



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