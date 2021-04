Özel Röportaj: Zeki, Çevik, Çalışkan ve Hırslı: Sa Pinto

Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto Türkiye'ye geldiği günden bu yana ilk röportajını Sporx'e verdiGaziantep FK'nın başında iyi işler yapmaya başlayan ve kulübün ilk 5 hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Pinto; "5'inci sırada olmak için çalışıyor, çabalıyor ve istiyoruz" dedi.Herkesin birbirine yardım ettiği bir takım haline geldiklerini ve bir ruh oluştuğunu ifade eden Portekizli teknik adam Sa Pinto; "5'inci sırada olmak için çalışıyor, çabalıyor ve istiyoruz. Maçlarımızı iyi oynamaya başladık. İyi bir zamandayız şu an. Bazı maçlarda tabiki hakemler hak ettiğimiz puanları vermediler ama biz herşeye rağmen savaşmaya devam ediyoruz. Önemli oyuncuların eksiklikleri oldu. Gerek covid, gerekse sakatlıklardan dolayı bir çok olumsuzluklarla da bu süreçte mücadele ettik. Takımın ruhunu görebiliyorsunuz. Herkes takıma yardımcı olmak istiyor. Yarışmacı bir takımımız oluştu. Herkes maçı kazanmak için mücadele etmeye çalıştı.Şu an mutluyuz ve pozisyonumuzu korumaya, geliştirmeye çalışacağız. Yarışmacı ve rekabetçi bir ligde oynuyoruz. Bizden daha çok yatırım yapan takımları bizim altımızda tutmak için de mücadele ediyoruz. Bu pozisyonumuzu muhafaza etmeye tabiki çalışacağız çünkü savaşarak geldik bu noktalara. Ligi ilk 5 sıralamanın içerisinde bitirmek kulüp içinde, bizim içinde, şehir içinde, takım içinde önemli bir başarı olacak. Bu pozisyonu muhafaza etmek adına sonuna kadar savaşacağız. 3, 4 günde bir maç yapacak olmamızın vereceği zorlukta olacaktır. Tabiki bu rakiplerimiz içinde olumsuzluk olacaktır. Yorgun olacağız. Bunun için iyi çalışmamız ve mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapacağız.Gaziantep FK'nın başında iyi sonuçlar alan ve yıllardır Süper Lig'de bulunan bir teknik adam gibi zorlanmayan Sa Pinto bu işin sırrı ile alakalıda konuştu. Türkiye'ye gelmeden önce daha önceden Türkiye'de çalışmış teknik direktör ve futbolcularla konuşarak Süper Lig hakkında bilgi aldığını belirten Sa Pinto; " Takımı ve ligi iyi çalıştım. Maçları izledim. Daha önce burada görev yapmış teknik direktörler ve futbolcularla da iletişim halindeydim. Onlardan da gerekli bilgiler aldım. Ama bunları biliyor olmama rağmen gerçekler her zaman farklıdır.Gaziantep'e gelince sonuçta yeni takım, ilk defa karşılaştığınız futbolculardan oluşan bir kadro ile yeniden başlıyorsunuz. Antrenmanlar yaşadıkça yaptıkça öğreniyorsun. Futbolcuların kişilik ve karakterlerini, onları nasıl motive edeceğini bire bir öğreniyorsun. Bu stratejiler önemli. Ve bunları anlayacak kapasitesi olan bir hocanın olması gerekiyor. Futbolcularımda benim beklentilerimi benim onlardan ne talep ettiğimi ve benimde karakterimi anlamaları gerekiyor. Benim ruhumu anlamalarını gerekiyor. Çok iyi çalışıyor şu an takım.Ben talepkar bir hocayım. Antrenmanlarda çok hırslı ve azimliyim. Kazanmak için buradayım. Oyuncularımı çok zorluyorum. Tabiki dengeli olarak zorluyorum. Futbolda uzun seneler harcadım. Çok deneyimliyim. Uzun seneler futbolun içerisinde yer aldım. Bir çok karakterlerle bir çok oyuncularla bir çok ülkelerde çalıştım. Şu an iyi bir ortamımız var. Tabiki hiç bir şey yüzde yüz değildir. Hiç bir ortam yüzde yüz güzel olmaz ama iyi bir moddayız. Takım için iyi bir noktadayız. İyi bir takımımız ve kulübümüz var. Tesislerimiz çok iyi. Herkes bir arada. Güzel ve büyük bir aileyiz. Başkan, yönetim, taraftarlar bütün şehir güzel bir aile içindeyiz. Umarım böyle devam ederiz ve başarıya ulaşırız.Kontratımda 1 yıl daha var. Burada mutluyum. Şu an bulunduğumuz covid sürecinden dolayı şehrin içindeki kimse mutlu değil tabiki. İstediğimiz mutlulukları yaşayamıyoruz. Herkes kilitli kalmış durumda. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya ve insanları görmeye başladık. Konuşabiliyor, iletişim kurabiliyoruz yavaş yavaş. Tabiki bizim sorumluluklarımız var. Yüzde yüz özgürlüğümüz olmaz, olamaz. Hocanın ve futbolcuların sorumluluğu daha fazla. Dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimize bulaştırmamak adına da takımı etkilememek adına da iyice sakınmamız gereken bir süreçteyiz. Biz herkesten biraz daha fazla kilitli ve kapalı durumdayız.Ben zaten seyahat eden farklı kültürlerde farklı ülkelerde çalışmış bir insanım zate. Bu süreçlerde tecrübeliyim. Avrupa'da çeşitli yerlerde, Arabistan'da da çalıştım mesela. Kültür geçişlerini çok iyi anlayabiliyorum ve çok mutluyum şu an. Şehirden kulüpten, insanlardan etrafımdaki herkesten çok mutluyum. Kulüpte çalışan herkes çok yardımsever. Yaklaşımları çok güzel. Herkes yardım etmeye çalışıyor. İleriye doğru güzel şeyler duyuyor ve hissediyorum. Tabiki pozisyonumuzla da alakalı.Önümüzdeki sezon hazırlıklarımıza tabi ki yavaş yavaş başlayacağız. Bunları konuşmamız için zamanımız da var. Şu an konsantre olmamız öncelikli konu bir ay içerisinde oynayacağımız maçlar ve bundan sonra önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayacağız. Tabi yönetimimize, başkanımızla bu doğrultuda doğru zamanda konuşmaları yapacağız. Sıkışık takvim içerisinde elimizden geldiğince boşlukları değerlendirerek kulüple, yönetimle, başkanla iletişim halindeyiz. Bu şekilde bu süreci doğru bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz.Fenerbahçe ile oynayacakları maçla alakalı da konuşan tecrübeli isim Pinto; "Başakşehir maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Pinto; " Bütün takım çok iyi oynadı. Tabiki penaltı ve asist pozisyonunda Mirallas ve Maxim belirleyici oldular. Onlar içinde önemli bizim içinde önemli. Bunların sorumluluğu zaten. Dicko, Kenan'da ofansif anlamda iyi oynayıp gerekeni yaptılar. Mirza'yı ilk defa oyuna almakta önemliydi. O da mutlu bende mutlu oldum bundan. Mirza'nın oynaması adına doğru bir zamandı. Bir ihtimal oldu. Bu ihtimaller oldukça oynamaya devam edecektir. Bu takımda içinde önemli birseydi aynı zamanda. Mirza ilk defa oynadı ve kazandık. Takımın ruhu adına da önemli bir adımdı bu. Kalecimiz, defansımız, orta sahamız ve forvetlerimiz çok iyi maç çıkardı. Bu özgüvenimizi her zaman taze tutmamız lazım." şeklinde konuştu