Özel Röportaj: Kasımpaşa'nın yeni umudu: Şenol Can

Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkartan ve ardından 41 puanla iyi bir konumda bıraktıktan sonra Kasımpaşa'nın başına geçen genç teknik adam Şenol Can, "Kasımpaşa taraftarının içi rahat olsun. Hakettiğimiz yere geleceğiz. rahat olsun" dedi.



Karagümrük'te yardımcı antrenör olarak görev başladığını ifade eden Şenol Can, "Ömer Erdoğan ayrıldıktan sonra Başkan Süleyman Hurma son 8 maç bana güvendi. Karagümrük'te şampiyonlukta böylelikle bana nasip oldu. İçeride çok kaliteli oyuncular vardı, oyuncuları çok yakından tanıyordum. Bana güvenenleri mahçup etmedim. Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdık. Süper Lig'de ben görevdeydim. 30 maçta 41 puanla 8'inci sırada görevimi tamamladım. İyi oynayan bir takım bıraktık. Hedefimiz Avrupa kupalarıydı. Sezon başında zaten lige renk katmak istiyorduk. Oynadığımız pozitif futbolla bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah Karagümrük lig sonunda Avrupa'ya giden bir takım haline döner." dedi.



"KENDİMİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE HAZIRLIYORDUM"



Teknik direktör olma hayalinin futbolu bırakmadan öncede olduğunu belirten Şenol Can, "Futbolun son dönemlerinde kendimi teknik direktörlüğe zaten hazırlıyorudum. Çok hevesliydim bu işe. Hep aklımda teknik direktörlük vardı. Bu konuda Süleyman Hurma bana çok yardımcı oldu ve bana şans tanıdı. Bende hazırlıklıydım bu şansa her zaman. Bu işte kendinizi sürekli güncellemeniz gerekiyor ve ben de kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



"KASIMPAŞA'DA HEDEF İLK 8"



Genç teknik adam, "Şu an Kasımpaşa'da çalışıyorum. Burada hedeflerimiz var. İlk 8 hedefimiz var. Sezon başında yaşanan şanssızlıklar bazı aksaklıkların yaşanmasına neden olmuş. Bize görev verildi. Ben de takım kadrosuna inandığım için bu görevi kabul ettim. 2 maçta 4 puan aldık. Kasımpaşa'da ligi en iyi yerde tamamlamak istiyorum." açıklamasını yaptı.



"BU ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ"



Futbolculuğun içinde uzun yıllar bulunmanın ve hemen ardından teknik direktörlüğe geçmenin avantajlarının olduğunu dile getiren Şenol Can, "Sahanın içinden geldiğim için bu bana büyük bir avantaj sağlıyor. Futbolcunun neler düşündüğünü, neler hissettiğini çok iyi biliyorum. İleriki senelerde de bunu kullanacağım." diyerek konuşmasını sürdürdü.



"AVRUPA'YI TAKİP EDİYORUM"



Şenol Can, "Tüm teknik direktörleri takip ediyorum. Avrupa'daki takımları takip ediyorum. Taktiksel olarak bütün hocaları takip ediyorum ama kafamda bir düşünce yapısı var. Her hocadan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Futbolculuk dönemlerinde de birçok hoca ile çalıştım. Benim de kafamda bir sistem ve oynatmaya çalıştığım bir taktik var. Futbol her geçen gün ilerliyor. Kendinizi güncellemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"KASIMPAŞA İLE BİRLİKTE 2 TEKLİF DAHA ALDIM"



Kasımpaşa ile anlaşmadan önce farklı iki takımdan daha teklif aldığını belirten Şenol Can, "Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra dolaylı teklif aldım ama Kasımpaşa tam bana uygun bir takımdı. Oyuncu kadrosuna çok inandığım kafamdaki sisteme uygun bir takımdı. Sezon başında kurulduğunda ilk 8'de çok rahat olacak bir takım. Tesis ve profesyonellerin yönettiği takım açısından. Kulüp çok iyi yönetiliyor. Çok iyi olanaklarımız var. Çok rahatlıkla ilk 8'de olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza da söyledim. Her maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak zorundayız diye futbolcularıma ilettim. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli." dedi.



"KİMSE ALTYAPIYA BAKMIYOR"



Türkiye'de futbol alt yapılarının çok iyi olmadığını söyleyen genç teknik direktör, "Daha çok ekonomik olarak kulüplerimiz alt yapıya önem vermeli. Fakat herkes üst yapıya bakıyor. Bunu yakından biliyorum. Ekonomik, sosyal hayat ve benzeri şeylerde Avrupa'ya göre çok gerideyiz. Bu konuya el atılmalı. Bu olanaklar sağlanmıyor. Pandemi olayından sonrada zaten bütün her seyini alt yapıda durdu. Sıkıntılı süreç daha da kötü olacak. Antrenman yapılmıyor. Bu işin temel ide antrenman yapmak. Tesis olanağı sağlamak. İnşallah ileri yıllarda altyapıya daha çok yatırım yapılmalı. TFF bunlara olanak sağlamalı. Avrupa'daki ülkeler bazen 4-5 yıllık planlama yapılıyor. Türkiye'de günlük başarılara bakılıyor. Uzun vadeli düşünülmeli." uyarısını yaptı.



"YABANCI SINIRINA BU KADAR TAKILMAYIN"



Alt yapıda yetişen ya da A takımda antrenman yapan oyuncuların fazla şans bulamamasının takımların sonuç odaklı olmasından dolayı olduğunu belirten Şenol Can, "Teknik direktörler baskı altında. Türkiye'de her şey sonuca bağlı. Bir hafta sonuç iyi olunca iyisin, kötü olunca kötüsün. Kısa zamanda başarı elde etmeni istiyorlar. Daha çok tecrübeli oyuncuya yöneliyorsunuz. Gençlere şans veremiyorsunuz. Sonuç odaklı olmamalı bu. Bütün kulüplerimiz ortak karar almalı. Ben bu yabancı sınırına da çok takılınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı serbest oldu mesela Avrupa'ya daha çok oyuncu verdik. Oyuncu iyiyse zaten kendini her şekilde gösterebiliyor. İnşallah gençlere daha çok yatırım yapılır ve şans verilir." dedi.



"TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"



Son olarak taraftarlara seslenen Şenol Can, "Kasımpaşa taraftarının içi rahat olsun. Hak ettiğimiz yere geleceğiz. Son 8 maçımız artık. Ligin son düzlüğüne girdik. İnşallah 8 maçta en iyi sonuçları alıp Kasımpaşa takımın hakettiğimiz yerlere taşıyacağız." şeklinde konuştu.



RÖPORTAJ: ALİ BUDAK