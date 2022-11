Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 40. yılı kutlandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğinin "Özel Olimpiyatlar Türkiye" (TÖSSED) 40. kuruluş yılı kutlandı.



Emirgan'daki Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen 40. yıl törenine, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Yasemin Demirdağ ev sahipliği yaptı.



Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista etkinliğe katılırken, bazı özel sporcular da organizasyonda yer aldı.



Burada bir konuşma yapan Dilek Sabancı, 40. yıl kutlamaları nedeniyle bugünün kendileri için çok özel olduğunu belirterek, "Koskoca 40 yıl nasıl geçti? Rahmetli babam ve bilim insanı Hıfzı Özcan'ın girişimleriyle kurulmuş bir dernek bu. 2022'de özerkleştirdiğim bir dernek. Özel Olimpiyatlar Derneği olarak faaliyet göstermeye başladı. Çok mutluyuz. Birçok sporcuya dokunduk, birçok sporcu ödül aldı. Yurt içi faaliyetlerle, bölgesel, yerel faaliyetlerle ödül aldılar. Bu onları hayata bağladı. Okullarında daha başarılı olmalarını sağladı. Aileleri ve toplum tarafından kabul edilir hale geldiler. Kendilerine olan güvenleri arttı. Her şeyden önce bu çok önemli." ifadelerini kullandı.



Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista'ya gelişmelerine imkan sağladığı için teşekkür eden Dilek Sabancı, "İnşallah ben yaşadığım sürece, nice yıllar bu işi Özel Olimpiyatlar'la birlikte götürürüz. Özel Olimpiyatlar başkanına çok selamlarımı yolluyorum. Türkiye'de yerel bir dernek olmak başka, bir de ulusal bir organizasyon içinde olmak başka." diye konuştu.



"Bu problem sadece benim problemim değil"



Bir sivil toplum kuruluşu olarak tek başına bunu yapmanın bir yere kadar başarı getirdiğini ve sponsorlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Sabancı, "Ne kadar sponsor olursa, o kadar başarılı olurum. Etki yaratmak, çok kişinin arkada olması çok önemli. Türkiye'de anlamaları gerekiyor ki bu problem sadece benim problemim değil. Bu Türkiye'nin problemi. Her şeye yardım ettikleri gibi buna da etmeliler. Avrupa ve Amerika'ya baktığınız zaman sosyal sorumluluk, bireysel yardımlar da olduğu için iyiye gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dilek Sabancı, emektar gazeteci Atilla Gökçe'nin, "Rahmetli Sakıp Sabancı ile özel sporcular için inşa edilen merkezin açılışında bulunmuştum. Bundan onur duyuyorum. Özveriyle, bütün gücünüzle bu organizasyonu hayata geçirdiniz. Takdir etmemek mümkün değil. Kamu yararına çalışma yürütürken kamudan, devletten sadece finansal anlamda değil, organizasyon anlamında da ufuk açıcı, alan açıcı yardım görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.



Sabancı, bu soruya, "Finansal açıdan biraz zor. Yardım almaya çalışıyoruz ve zaten bunu da istemiyoruz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip görüşmeler yapıyor, fikir paylaşımında bulunuyoruz. Tabii ki biraz katkıda bulunuyor ama açık söyleyeyim, çok çok da bulunuyor diyemem. Özel Olimpiyat'ı uluslararası düzeyde yaptığımız için onların bize katkısı daha fazla oluyor. Tabii ki ellerinden geleni de yapıyorlar bizim için." yanıtını verdi.



Aynı soruya yanıt veren Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Yasemin Demirdağ ise "Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla yakın çalışmalarımız var. Farklı illerde etkinlikler oluyor. Hem devlet hem özelde, özel öğrenci okullarıyla çalışıyoruz. Bunların hepsi bakanlığa bağlı. Aynı zamanda belediyelerle de çalışıyoruz. Üniversitelerle çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. Hepsinin de yakın desteklerini alıyoruz." şeklinde konuştu.



Dernekle ilgili bilgi veren Demirdağ, 193'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir kuruluş olduklarını, küresel yaklaşımla çalıştıklarını ve çalışmalarını 40 yıldır kesintisiz devam ettirdiklerini aktardı.



Evangelista'dan Türkiye'ye övgü



Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista, burada bulunmanın kendisi için onur olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin içinde bulunduğu çalışmaları başarılı bulduğunu kaydeden Evangelista, daha iyi bir gelecek için birlikte hareket etme ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Evangelista, "Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda delegeleriyle her zaman var olduğunu görüyoruz. Türkiye'den çıkan özel sporcuların dünyadaki yarışmalara katılmaları çok büyük başarı. Türkiye'yi her organizasyonun içinde bu şekilde var olduğu için özellikle tebrik etmek istiyorum. Önümüzde müthiş bir beraber olabilme, yepyeni iyi hikayeler duyabilme fırsatı var." açıklamasında bulundu.



Özel sporcular için ödül töreni



Konuşmaların ardından özel sporcular için ödül töreni düzenlendi.



Burada bir konuşma daha yapan Dilek Sabancı, "Ben Dilek Sabancı olarak kendimi, olimpiyat meşalesini özel çocuklarımız için hep ileriye taşımaya adadım. Bu ancak destekçilerimiz, ailelerimizin güveni ve sporcularımızın azmiyle başarılabilir. Dolayısıyla Özel Olimpiyatlar Türkiye hikayesi, bizim ortak hikayemiz ve olmaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Dilek Sabancı sahneye özel sporcuları çağırdı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından 40 yıllık serüvene destek olan kurumlar adına yetkililere, bir çok alanda kişisel emek verenlere, sponsor ve destekçilere özel plaket takdimi gerçekleştirildi.



Etkinlik sonunda davetliler, sanatçı Haluk Levent'in konserini dinledi.