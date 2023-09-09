Özel masa tenisi sporcularından Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden özel masa tenisi sporcuları biri altın 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel masa tenisi sporcularından Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya
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09 Eylül 2023 15:36
İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde özel masa tenisi sporcuları birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Padova kentinde düzenlenen organizasyonda masa tenisi sporcuları Palantenore Palasport Arcella'da, ferdi müsabakalarda karşılaştı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden milli sporcu Merve Peker, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı masa tenisçilerden Benay Balcı gümüş, Erman Çetiner ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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