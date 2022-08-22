Bisikletseverlerin heyecanla beklediği "Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl 17-18 Eylül'de ikinci kez düzenleniyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.



ÖZEL TASARLANMIŞ KUPAYI KAZANACAKLAR



"Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" Türkiye'de 2'nci kez Türk Telekom ana sponsorluğunda 17-18 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşecek. Bisiklet tutkunları 24 saat boyunca pistte pedal çevirecek, en uzun mesafeyi kat eden takımlar etkinlik için özel olarak tasarlanmış "Boostrace Kupası"nı kazanacak.



Dünyanın önemli irade ve dayanıklılık spor etkinliklerinden biri olan ve sporcuların 24 saat boyunca pedal çevireceği yarışta, yarışmacıların büyük mücadelesine izleyenler de ortak olacak. Festival havasında gerçekleşecek yarışta sporcular için uzmanlar tarafından özel olarak planlanmış beslenme saatleri bulunurken, izleyiciler canlı müzik, özel şovlar, TT Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.



24 SAAT BOYUNCA PEDAL ÇEVİRECEKLER



Sporcuların solo olarak ya da 2, 4 veya 6 kişiden oluşan takımlarla değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri "Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace"e bu yıl kurumsal takım kategorisi de ekleniyor. Yarışmacıların pistte kalma sürelerinin takımlar tarafından belirleneceği organizasyonda derecelendirme ve kazananlar kat edilen mesafeye göre 24 saatin sonunda belirlenecek. Yarış boyunca Intercity İstanbul Park yarış pistinde her takım için özel garaj ve loca alanları bulunacak. Bisikletseverler yarışı ve sıralamaları Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu üzerinden takip edebilecek.



Takımlarını oluşturan ve takım isimlerini belirleyen sporcular, yarışa 1 Eylül'e kadar internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.





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