Özel İdare'den Avrupa devlerine; masalsı yükseliş

EURO 2024'te A Milli Takım'da en çok öne çıkan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz'dı... 24 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı tam anlamı ile bir peri masalı..



Barış Alper, 11 yaşındayken kariyerine amatör takım Rize Özel İdarespor'da başladı. 2017-18'de Ankara Demirspor'a 17 yaşındayken imza attı. 2017- 18'de takımı ile play-off'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e çıkan Barış, 2018-2019'da 16 lig ve 1 kupa, 2019-2020 sezonunda ise 19 lig, 1 kupa maçında sahaya çıktı.



2020'de TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan genç yıldız, 34 maçta 8 kez ağları sarstı. Bu dönemki performansı ise hayatını değiştirdi.



FATİH TERİM İSTEDİ, 2.1 MİLYON EURO'YA GELDİ



Fatih Terim'in isteği ile 2021-22 sezonu başında 2.1 milyon Euro'ya G.Saray'a gelen oyuncu, 13. biten lig sezonunda 17'si Süper Lig, 5'i Avrupa ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 23 müsabakada süre bulurken, gol sevinci yaşayamadı.



Okan Buruk'la birlikte kendine gelen G.Saray'da Barış Alper de çıkışın sembollerinden biri oldu. 2022-2023'te 30 maça çıkıp 4 gol atan futbolcu, 2023- 2024'te ise yıldızları kulübeye itti. Sağ kanatta Ziyech ve Tete, sol kanatta Zaha ve Kerem gibi başarılı isimleri kesen oyuncu, zorunlu görev geldiğinde de sağ bek ve sol bek olarak da sahadaydı.



G.Saray'da 55 maça çıkan, milli takım ile birlikte 70 maç barajına ulaşan sağ kanat, EURO 2024 performansı ile birlikte Avrupa'nın devlerinin de listesine adını kazıdı.



