Özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle maç yaptı

Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol maçı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle maç yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 16:33
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaptı.

Üniversite öğrencileri "Best Buddies Türkiye Projesi" kapsamında kampüsteki spor salonunda, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerekli hazırlıkların ardından üniversite öğrencileri ile çocuklar maç yaptı.

Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrenciler mutluluk yaşadı.

Üniversite öğrencisi Kerem Balaban, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Balaban, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi gördüklerinde mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Sergen Uysal da özel gereksinimli çocukların yeteneklerini ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery