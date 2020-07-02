Özdilek: 'Böyle bir skoru beklemiyordum'

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, önemli bir şansı kullanamadıklarını dile getirdi.



Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları müsabakadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Zor bir mücadele olduğunu aktaran Özdilek, "Final niteliğinde bir müsabaka. Bugün kazansaydık, muhtemelen ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık. İlk devre beklediğim gibi geçti. Oyuna hakim olan takımdık ve çok da güzel bir gol bulduk. İkinci yarı oyuncularıma basit hatalar yapmamamız gerektiğini ifade etmiştim ama bundan başarılı olamadık." diye konuştu.



Mehmet Özdilek, oyuncuların performansının ikinci golden sonra düştüğünü vurgulayarak, "Futbolda gol yiyebilirsiniz ama sonra reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Biz tam tersi, oyunu kabullenişi seçtik. İkinci golü yiyince de otomatikman oyuncuların moralleri çöktü. Bu tür müsabakalarda performans beklediğin futbolcular belirleyici unsur oluyor ama bu beklentimin altında kalındı." ifadelerini kullandı.



Kalan 3 haftada mücadeleden kopmayacaklarını dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:



"Takımımızı buraya kadar bu oyuncular getirdi. Son 3 haftada yine yakışan şekilde mücadele edip, bu rekabetin içinde olacağız. Bugün sonuçlara baktığımız zaman, ilk iki iddiasının devam ettiğini görüyoruz. Her maç çok daha kıymetli olmaya başladı. Bugün ciddi anlamda üzüntülüyüz ama yarın itibarıyla hayata dönmek zorundayız. 4 gün sonra çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Böyle bir skoru beklemiyordum ama futbolun içinde bunlar var. Kafamızı öne eğmeyeceğiz, yukarı kaldıracağız. Süper Lig'e çıkmak için her türlü mücadelenin içinde olacağız. Ben bu takıma inanıyorum. Bunu yapacak güçteler."



