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Özdilek: "Arda, bakalım hangi maçta ne karar verecek?!"

Sppor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Özdilek: 'Arda, bakalım hangi maçta ne karar verecek?!'
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27 Ekim 2018 16:45
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, arzu ettikleri bir skor almadıklarını söyledi.

Maça kazanma odaklı çıktıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Rakibin ön tarafta hareketli olduğunu biliyorduk. İki duran toptan pozisyon verdik, buna rağmen yakaladığımız 3 tane net pozisyon var. Daha sonra oyuna biraz müdahil olduk, top kontrolü bizde oldu ve golü bulduk. İlk yarı mücadele anlamında evet istediğimiz gibiydi. İkinci yarı oyundan çok bence hakemin tavrı biraz maçın önüne geçti. Penaltı verebilirsin, lehimize, aleyhimize bu hiç önemli değil. Böyle bir penaltı veriyorsan her maç vereceksin. Biz de sonuçta futbolun içerisindeyiz, böyle dokunulmayla penaltı verilecekse, bu çocukların ve bu şehrin emeğine yazık. Hem penaltı yiyorsunuz hem de 10 kişi kalıyorsunuz. İkinci penaltıyı da yiyebilirdik ama bakıldığı zaman beraberliği hak ettik mi, hak etmedik. Hakem bence maçın önüne geçti."

HAKEMLERİ DE YENMEMİZ GEREKİYORMUŞ

Özdilek, ilk penaltının oyunun gidişatını engellediğini belirterek, "Gidişatı çok farklı oldu ve bunun yanında 10 kişi kalıyoruz. Arda bundan sonra bakalım hangi maçta ne verecek. Bu kadar kolay mı ya? Futbolcularımı tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum, müthiş takımlarına destek oldular. Bu takıma inansınlar, bu takım istediği yere gidecek. Zaman zaman hakemleri de yenmemiz gerekiyormuş, onları da yeneceğiz. Bu kadar basit penaltı, futbol adına olmamalı" diye konuştu.

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