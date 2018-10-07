Özden Töraydın'dan Alper Avcı'ya güvenoyu

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay'da teknik direktör Alper Avcı'ya güvenoyu çıktı.Alper Avcı'yla yolları ayırmayı düşünmediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, genç çalıştırıcının görevinin başında olduğunu dile getirdi. İyi bir takım olduklarını ancak son haftalarda kötü futbol oynadıklarını söyleyen Töraydın, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını ifade ederek,diye konuştu.Sezon başında şampiyonluk iddiası koymadıklarını ve zor bir ligde mücadele ettiklerin anlatan Özden Töradın,dedi.Siyah-beyazlılarda sakat İbrahim Öztürk dışında eksik yok.