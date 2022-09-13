Özden Töraydın: 'Devamı gelecek'

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak.
ÖZDEN TÖRAYDIN: "SERİ GALİBİYETLER ALACAĞIZ"
Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kazandık, devamını getireceğiz. Seri galibiyetler elde ederek yukarılara adımızı yazdıracağız" ifadelerini kullandı.
ÖZDEN TÖRAYDIN: "SERİ GALİBİYETLER ALACAĞIZ"
Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kazandık, devamını getireceğiz. Seri galibiyetler elde ederek yukarılara adımızı yazdıracağız" ifadelerini kullandı.
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