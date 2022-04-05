Özdemir'in istifasının perde arkası!

Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti,



"Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.



Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede arkadaşlarını sakin kalmaya davet etti, "Reaksiyon gösterip sakın istifa girişiminde bulunmayın" telkininde bulundu. Bir üye de, "Haziran ayına kadar bekleyin, mali genel kurul ile birlikte seçim yapılsın" dedi. Özdemir ise, "Bu da olmaz, o zaman güvenoyu arayışı gibi anlaşılır" diyerek bunu kabul etmedi.



'Görmek istemiyorum'



Yönetim kurulu toplantısına gelen Özdemir, önce üç gündem maddesini hatırlattı ve Mehmet Baykan'ın yerine geçecek başkan vekili olarak Mustafa Çağlar'ı önerdi. Çağlar'ın seçilmesinin ardından profesyonellerin dışarıya çıkmasını isteyen Nihat Özdemir, "Bugün itibariyle federasyon başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. İnanın, futbol konuşmak, maç izlemek bile istemiyorum. Kulüp başkanlarını görmek dahi istemiyorum. Birbirlerinin yüzüne gülüyorlar, sonra toplantıda demediklerini bırakmıyorlar" diye konuştu.



'Hadi buyrun bakalım'



Daha sonra, arkadaşlarıyla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılacak naklen yayın toplantısına geçen Özdemir, beIN Sports'un son teklifini başkanlara anlattı. "Bu benim son görevimdi, istifa kararı aldım" diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Bu işi kendi aranızda çözersiniz. Hakkınızı helal edin" dedi.



O sırada TFF yöneticisi Nuri Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a dönerek, "Hadi buyrun bakalım. Çok istiyordunuz. Bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz" derken, Özdemir de odayı terk etti.



Neden bekledin?



Mehmet Baykan'ın istifa kararı da Nihat Özdemir'i çok üzdü. Çarşamba sabahı görevinden istifa ettiğini söyleyen Baykan'a Özdemir, "Neredeyse 20 günden fazla oldu (hakemlerle ilgili) bu karara, neden reaksiyon göstermedin? Bu konu üzerinde o kadar beraber konuştuk niye dile getirmedin?" dediği ve arkadaşlarına bununla ilgili şunları söylediği ortaya çıktı:



"Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın beni bu kadar kolay yarı yolda bıraktıklarını hiç düşünmemiştim. Bu durum seni çok fazla üzdü."





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