Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözler seçime çevrildi. 16 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde 9 aday olduğu açıklandı. Öne çıkan adaylardan biri olan Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı olmak için hazırlıklarında sona yaklaştı. Büyükekşi'nin listesinde olup olmadığı konuşulan isimlerden Ali Düşmez'in durumu netleşti.



ALİ DÜŞMEZ GÖREVE DEVAM EDECEK



TFF'de Nihat Özdemir döneminde başkanvekili olarak görev yapan Ali Düşmez'in adı başkan adaylarından biri olan Mehmet Büyükekşi ile birlikte anıldı. Düşmez ile ilgili en net bilgiye Sporx ulaştı.



TFF'deki seçimi bekleyen Ali Düşmez, yola Mehmet Büyükekşi ile birlikte devam edecek. Düşmez, Büyükekşi'nin göreve gelmesinin ardından alt liglerin gelişimi için görev yapmaya devam edecek. Düşmez, Mehmet Büyükekşi'nin yeterli oranda imza alması konusunda da etkin bir rol oynadı.



ALİ DÜŞMEZ KİMDİR?



Türkiye Futbol Federasyonu'nda spordan gelmiş bir yönetici olarak tanımlanan Ali Düşmez, 1957 yılı İstanbul İli doğumludur. Düşmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanı, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı görevlerinde de bulundu.



Düşmez, hatırlanacağı üzere Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun 2021 yılında yapılan seçiminde yeniden başkanlığa seçilmişti. Deneyimli futbol adamı, 662 delegenin oylarının tamamını alarak başkan seçilmişti.



Haber: Emrah KARALİNÇ





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