Özcan Bizati: 'Seyirci karar verici değildir'

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Özcan Bizati, ikinci yarı rakibinin oyuna ortak olmasıyla sonuca gidemediklerini söyledi.



Bu oyunla pozisyonlar bulduklarını ama sonuç alamadıklarını belirten Bizati, "İkinci yarı rakibinin de oyuna ortak olmasıyla sorunlar yaşadık. Daha paylaşımcı olunması gerekiyor. Oyuncularımız bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor. Seyircinin tepkisi olacak ama seyircinin tepkisiyle yönetimler, hocalar değişmez. Bunların mercileri var. Karar verici kişiler var, burada seyirci karar verici değil." ifadelerini kullandı.





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