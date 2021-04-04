Özcan Bizati: "Puanlarla başladık, fazlasına da ihtiyacımız var"

Gençlerbilriği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özcan Bizati: 'Puanlarla başladık, fazlasına da ihtiyacımız var'
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04 Nisan 2021 19:35
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Alanyaspor maçının zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

İstediklerini sahaya koymaları gerektiğinin de bilincinde olduklarını anlatan Bizati, "Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Bizim de o formata oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuz yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık, daha fazla puana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



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