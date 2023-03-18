Özcan Bizati: 'Mücadele iyiydi, olmadı'

Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, maçın ardından konuştu.



Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutladı.



İlk devrede daha dengeli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bizati, şunları kaydetti:



"1-0 öne geçtikten sonra elimize iki fırsat geldi, onlardan birini değerlendirmemiz lazımdı. Maçı bitirebilecek noktadaydık ancak pozisyonları değerlendiremeyince rakibin coşkusu artıyor. Verdiğimiz pozisyon hatasının ardından belki de yılın golü sayılabilecek bir gol yedik ve buradan mağlup ayrıldık. Sergilediğimiz mücadele iyiydi"





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