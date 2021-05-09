Özcan Bizati: "Kırılma anlarını çok erken yaşayınca kaybettik"

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, kırılma anlarını çok erken yaşadıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özcan Bizati: 'Kırılma anlarını çok erken yaşayınca kaybettik'
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09 Mayıs 2021 00:23
Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Eşleşme sorunu sebebiyle erken gol yediklerini anlatan Bizati, şunları kaydetti:

"İlk golün ardından şanssız bir ikinci gol yedik ve istediğimiz oyun formatının dışına çıkmak zorunda kaldık. Rakibin istediği gibi oynamak zorundaydık, bu da bizi çok zorladı. Kırılma anlarını çok erken yaşayınca maçı kaybettik, üzgünüz. Gençlerbirliği, iyi mücadeleyi hak eden bir takım. İyi mücadele etmeli. O mücadeleyi göstermediğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımız gerçekti. Birkaç maçtır o mücadeleyi gösteremiyoruz. Önümüzde 2 maç var. Kendimize yakışır şekilde oynamamız gerekiyor."



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