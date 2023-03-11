Özcan Bizati: 'Hedefi yakalamak istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik direktör Özcan Bizati, play-off hedefi için maç maç gideceklerini söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özcan Bizati, hava ve saha şartlarının zor olduğunu dile getirdi.



Zorlukları kabul ederek mücadeleyle çıktıklarını belirten Bizati, "Bu durumu uygulamaya koyunca maç kolaylaşıyor. Tabii ki kolay bir maç olmadı ama oyuncuları mücadeleleri nedeniyle tebrik ediyorum. Çıkışları daha iyi yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi biliyoruz. Sahaya yüreklerini koyan oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Ligin kalanında takımın play-off hedefi hakkında da konuşan Bizati, "Maç maç gitmek gerekiyor. Oyuncularımız belki dillendirmeye başladı bunu ve 1-2 maç daha kazanıp hedefi yakalar mıyız diye düşünüyoruz. Kalbimizin bir tarafında o var. Ancak tabii ki maç maç gidip hedefi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.





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