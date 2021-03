Özcan Bizati: 'Fenerbahçe galibiyeti bizim için bir kapı açtı'

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Özcan Bizati, "Gençlerbirliği'nde çalışmak bizim için onur." dedi.



Başkent ekibi, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Bizati, İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sözlerine "Gençlerbirliği bizim kendi kulübümüz." diyerek başlayan Bizati, "Burada çok büyük başarılar elde ettik. Teklif geldiğinde hiçbir şey düşünmeden kabul etmemiz gerekiyordu. Görüşmelerimiz o şekilde oldu. Gençlerbirliği'nde çalışmak bizim için onur. Güzide kulübümüz. Bunu layıkıyla yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Göreve ilk geldiğinde kulüpte uzun süredir maç kazanamamanın getirdiği güven kaybının yaşandığını gözlemlediğini aktaran 52 yaşındaki teknik adam, "Çoğu kişi, Fenerbahçe maçı için bana 'geç' demişti. 'Bizim maçımız mili maç arasından sonra başlar' demişlerdi. Ben de 'Hiçbir maç geçilmez, her maçta üç puan var' demiştim. Üç puan almak için gittik. Üç puan alırdık, 1 puan alırdık ama mücadelemizin böyle olması gerekiyordu. Biz maç da kaybedeceğiz, kaybedebiliriz ama mücadeleyi hiç bırakmayacağız." diye konuştu.



- "Herkesin yüzü gülmeye başladı"



Özcan Bizati, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe galibiyeti bizim için bir kapı açtı. Buradaki insanlarımız, personelimiz, taraftarımız için bir kapı açtı. Artık herkesin yüzü gülmeye başladı. Buna da ihtiyaç var. Zaten gülmeden asık suratla bir şey başaramazsınız, performans düşer. Heyecanınız, hırsınız olacak ama en iyi performans mutlulukla alınan performanstır. Korkuyla yapılan işten bir şey çıkmaz. Burada insanlar korkuyla bir şeyler üretmeye çalışmış. O korkudan dolayı birliktelik ve katılım olmamış. Kulüp ortak dili, ortak davranışı olmamış. Şu anda ona doğru gidiyoruz. Bitirmedik, daha başladık, yavaş yavaş ilerleyeceğiz."



"Çıkıp oynamak istiyorum. Her antrenmanda her maçta inanın inanılmaz derecede içimizde hırs var, heyecanımız var." diye konuşan Bizati, "Onu devam ettireceğiz, zaten bu bizim oyuncularımıza da yansıyor. 12 maçlık bir süreç kaldı. Bunların içinde kaybedebileceğimiz maçlar olabilir ama 12 maçı da kazanabiliriz. Daha önce çalıştığımız takımlarda 11-12 maçlık seriler yaptık. O serilerden birini yapabiliriz. Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacağız, iyi geçeceğiz, milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Gerçek Gençlerbirliği ondan sonra ortaya çıkacak." değerlendirmesini yaptı.



Bizati, Süper Lig'de kalacaklarına inandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Zaten öyle olmasa buraya gelmemim çok anlamı yoktu. Matematiksel ihtimal varsa başarma imkanı da var. Gelmeyen arkadaşlar... Zannedersem bir sürü kişiyle görüşüldü, biraz korkudan dolayı gelmediler. Kulübümüzü iyi takip eden arkadaşlarımızda 'düştük' psikoloji vardı. Zaten o psikolojiyle düşersiniz. Buraya bir mutluluk getirmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz."



Geçen sezon takımın gol yükünü çeken Bogdan Stancu ve Giovanni Sio'dan bu sezon beklenilen performansın alınamamasıyla ilgili soruya Bizati, "Bizimle antrenmanlara başladıktan sonra zaten bir girdabın içine girecekler. Bu işin dışında kalan, girdabın içinde kalmayan kim olursa olsun savrulacak. O girdaba giren herkesten yararlanacağız. Oyuncularımız da buna girmeye hazır. Zaten girmek istemeyen bizimle antrenmana çıkmayan kişidir. Antrenmana çıktığı anda onun tercih hakkı olmayacak, direkt girdabın içinde kendini hissedecek." yanıtını verdi.



Gençlerbirliği'nin Türk futboluna önemli oyuncular kazandırdığına değinen Bizati, başkent ekibinin altyapısı ve genç futbolcu Arda Kızıldağ'a ilişkin şunları söyledi:



"Bu kulübün zaten kuruluş amaçlarında misyonunda isyan, devam etme, genç oyuncuları bulup satma kültürü vardı. Bu yıllarca devam etti. Çalıştığımız dönemde de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor veya diğer Anadolu kulüplerine büyük paralarla satışlar yaptı. Arda için özel olarak konuşacak olursak, çok iyi bir oyuncu. Arda'nın yerini dolduracak oyuncularımız da geliyor. Bu kulüpten gittiğinde onu aratmayacaklardır. Ama Arda için daha bir başlangıç, çok daha iyilerini yapacak. Bizim için çok değerli bir oyuncu."



- "Birçok yerde uluslararası kurslara gidiyorum"



Bireysel kariyer hedefine ilişkin soru üzerine Özcan Bizati, "Öncelikle burada başarılı olmamız gerekiyor. Bunun için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Geçmişten beri bu adımları atıyorum. Birçok yerde uluslararası kurslara gidiyorum. Uluslararası kurslarda bilgi alışverişi yaptığım birçok hocam var. Özellikle İngiltere'deki teknik direktörlerle çok fazla görüşüyoruz. En büyük hedeflerimden birisi bir gün Avrupa'da iyi bir takımda çalışmak." şeklinde konuştu.



Bizati, lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladığını, Ankara Üniversitesi'nde de antrenman bilimi üzerine doktora yaptığını ifade etti.



Son olarak birlik ve berberlik mesajı veren Bizati, "Bir kıvılcım yandı. Bunu kontrollü bir şekilde yükseltmenin zamanı. Herhangi bir yerden destek alamayan bir kulübüz. Başka yerlerle bağlantımız yok, belediyeye bağlı değiliz. Şehir kulübü değiliz. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Personelimiz, başkanımız, teknik kadromuz, taraftarımız canı gönülden birbirimize bağlı olacağız. Her yerde birbirimizi desteklememiz gerekiyor." diyerek konuşmasını tamamladı.