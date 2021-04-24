Özcan Bizati: 'Çam ağacı gibi kışa direniyoruz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ile takımın önemli isimlerinden Sio, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.



Karakter gösterdiklerini kaydeden Bizati, "Kulübümüz çam ağacı gibi kışa direnen şekilde dik duruyor. Karanlıkta bile buğulu cama güneş çizecek kadar dik duruyorlar. Yaşamak istiyoruz, Sio gibi yaşamak istiyoruz. Sio bu kulübe çok hizmet etti, savaşı verdi, kurtuldu, bize de örnek oldu. Sio bizim için örnek olacak, biz de ona yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Sağlığını tehdit eden bir rahatsızlık sonrasında tekrar sahalara geri dönen Sio ise, "Benim için çok özel bir maçtı. Geçirdiğim zor süreçten sonra ilk 11'de başlamak ve takımımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum. Geçirmiş olduğum zor süreçte, sağlıktan daha değerli bir şey olmadığını fark ettim." dedi.



Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini anlatan Bizati, "Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





