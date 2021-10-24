Özcan Bizati: 'Bu takım hedefe gidecek'

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da teknik direktörü Özcan Bizati, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Bizati, kazanmalarına karşın eksiklerinin farkında olduklarını dile getirdi.



Özcan Bizati, bu galibiyetin kendileri için güven ve puan açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun. Elinden gelen her şeyi yapacak. Gümgür gümbür sonuca giden bir takıma olmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızın performansını artırmaya çalışıyoruz. Performanslarda sadece oyuncuya odaklanmamak gerekir. Bu bir takım oyunudur." değerlendirmesinde bulundu.





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