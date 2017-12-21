  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Özbek'ten flaş karar! 7 Ocak'a kadar yabancı hoca...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir yandan seçim çalışmasına başlarken, diğer yandan teknik direktör konusunda yoğun bir mesai içerisine girdi.

Kaynak: Milliyet
Özbek'ten flaş karar! 7 Ocak'a kadar yabancı hoca...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 08:23
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in mesaisi daha da arttı. Her konuya yetişmek için çabalayan Özbek'e artık 24 saat bile yetmiyor!

Başkan Özbek, futbolda takımın başına bir an önce teknik direktör getirmek için yoğun çaba harcıyor. Özbek ve kurmaylarının, teknik direktör işini seçim sonrasına bırakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar yeni hocayı kısa süre içerisinde göreve getirecek.

Özbek de, Giresun Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Onur Ödülleri organizasyonundan çıkışta, "Taraftarımız merak etmesin. Camiamıza layık bir teknik direktör getirmek için çabalıyoruz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray Kulübü'ne getireceğiz" diye konuştu.

7 Ocak'taki ikinci yarı hazırlıklarına yeni hocayla başlayacak olan Galatasaray'da yerli teknik direktör rafa kaldırılırken, Ronald Koeman ve Tuchel ismi ağırlık kazanmıştı. Cim-Bom'un listesindeki diğer hocalar ise Blanc ve Bielsa... Bu 4 isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yetkililerin birkaç gün içinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Seçim çağrısı

Dursun Özbek'in yoğunlaştığı diğer bir konu da seçimler... Genel kurul kararı alınmasının ardından bir yandan kulüp işleyişinin aksamaması diğer yandan seçim çalışmaları, Özbek'i daha da yoğun hale getirecek. Başkan, iyi bir yönetimle genel kurul üyelerinin karşısına çıkmak istiyor.

Özbek, "Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik. Dolayısıyla bütün Galatasaray genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermelerini, seçime katılmalarını, oy kullanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için