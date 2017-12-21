Özbek'ten flaş karar! 7 Ocak'a kadar yabancı hoca...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in mesaisi daha da arttı. Her konuya yetişmek için çabalayan Özbek'e artık 24 saat bile yetmiyor!Başkan Özbek, futbolda takımın başına bir an önce teknik direktör getirmek için yoğun çaba harcıyor. Özbek ve kurmaylarının, teknik direktör işini seçim sonrasına bırakmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar yeni hocayı kısa süre içerisinde göreve getirecek.Özbek de, Giresun Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Onur Ödülleri organizasyonundan çıkışta,diye konuştu.7 Ocak'taki ikinci yarı hazırlıklarına yeni hocayla başlayacak olan Galatasaray'da yerli teknik direktör rafa kaldırılırken, Ronald Koeman ve Tuchel ismi ağırlık kazanmıştı. Cim-Bom'un listesindeki diğer hocalar ise Blanc ve Bielsa... Bu 4 isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yetkililerin birkaç gün içinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.Dursun Özbek'in yoğunlaştığı diğer bir konu da seçimler... Genel kurul kararı alınmasının ardından bir yandan kulüp işleyişinin aksamaması diğer yandan seçim çalışmaları, Özbek'i daha da yoğun hale getirecek. Başkan, iyi bir yönetimle genel kurul üyelerinin karşısına çıkmak istiyor.Özbek, "Galatasaray için iyi olacak bir seçim sürecine girdik. Dolayısıyla bütün Galatasaray genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermelerini, seçime katılmalarını, oy kullanmalarını istiyorum" diye konuştu.