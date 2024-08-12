Özbekistan'ın olimpiyat başarısının altında spor yatırımları yatıyor

Özbekistan, Paris 2024'te 8'i altın toplam 13 madalya kazanarak tarihinin en başarılı olimpiyatlarını geçirdi.



Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 90 sporcuyla katılan Özbekistan, 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplam 13 kez kürsüde yer alarak ülke spor tarihi adına önemli bir başarıya imza attı.



Özbekistan, Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda ilk defa bağımsız bir devlet olarak yer alırken, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile turnuvayı 58. sırada tamamladı.



Sidney 2000 Olimpiyatları'nı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla 43. sırada tamamlayan Özbekistan, Atina 2024 Olimpiyatları'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla 34'üncü, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla 62'nci, Londra 2012 Olimpiyatları'nda 3 bronz madalyayla 75'inci, Rio 2016 Olimpiyatları'nda 4 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyayla 21'inci sırayı aldı.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı 3 altın, 2 bronz madalya kazanarak 32. sırada tamamlayan Özbekistan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük bir sıçrama yapıp, elde ettiği 13 madalyayla bir önceki olimpiyata göre 19 basamak yükseldi ve dünya 13'üncüsü oldu.



Üç Özbek sporcu ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu



Özbek sporcular 2024 Paris Olimpiyatları'nda; boksta 5, judo, serbest güreş ve tekvandoda 1'er altın madalya elde ederken, atletizm ile tekvandoda 1'er gümüş, judo ve serbest güreşte ise 3 bronz madalya kazanarak tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi.



Özbek boksörler Bahadır Calalov ve Hasanboy Dusmatov ile tekvandocu Uluğbek Raşitov, bu olimpiyatlarda kazandığı altın madalyalarla ikinci kez olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti.



Kasimov: "Özbekistan, spor alanındaki imkanlarını tüm dünyaya gösteriyor"



Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Oybek Kasimov, AA muhabirine, ülkesinin Paris 2024'teki başarısını değerlendirdi.



Kasimov, Özbekistan'ın Paris 2024'te 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak tarihinin en iyi derecesini yaptığını dile getirirken, bu başarının temelinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in spora verdiği büyük desteğin yattığını söyledi.



Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık aşamasında tüm branşlarda gereken koşulların oluşturulduğunu kaydeden Kasimov, üst düzey yabancı antrenörlerin de katılımıyla ülkede ve yurt dışında çok sayıda hazırlık kampının yapıldığını aktardı.



Kasimov, bunun sonucunda Özbek sporcuların olimpiyatlara katıldığı spor dalı sayısının arttığını, 19 spor dalında 90 sporcu ile katıldıkları bu olimpiyatlarda ülkesinin ilk kez futbol, okçuluk, kadın güreşi ve dalış branşlarında da temsil edildiğini vurguladı.



Ülke hükümetinin milli takımlara sağladığı imkanların önemine değinen Kasimov, Özbek boksörlerin Paris 2024'e 15 gün önceden giderek çalışmalara başladıklarını, orada bulunan diğer ülke sporcularıyla maçlar yaparak olimpiyatlara hazırlandıklarını belirtti.



Kasimov, Özbek boksörlerin her birinin sıkletinde başarılı 2'şer sporcunun da Paris'e götürülerek en iyi şekilde hazırlanmaları için imkan sağlandığını, bunun olimpiyatlarda yer alan 7 boksörden 5'inin altın madalya kazanmasında önemli rol oynadığını aktardı.



Geçmiş olimpiyat oyunlarındaki performansın, ileride hangi alanlarda daha fazla gelişmeleri konusunda önemli olduğunun altını çizen Kasimov, tüm bunların uzmanlarca analiz edildiğini ve hatalardan dersler çıkartarak gelecekteki turnuvalara hazırlandıklarını vurguladı.



Kasimov, "Özbekistan son yıllarda birçok dünya şampiyonasına ev sahipliği yaparak spor alanındaki imkanlarını tüm dünyaya gösterdi. 2021'de halter, 2022'de judo, 2023'te ise boks dünya şampiyonaları ülkemizde en üst seviyede düzenlendi." ifadelerini kullandı.



Roziohunov: "Özbekistan'ın bir boks ülkesi olduğunu gösterdik"



Özbekistan Boks Milli Takımı Antrenörü Rahmatjan Roziohunov, Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlığın Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın hemen ardından başladığını belirtti.



Roziohunov, başta Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev olmak üzere ülke hükümetinin olimpiyatlara hazırlık yapmaları için gereken tüm imkanları sağladığını, bu çerçevede ülkede ve yurt dışında yabancı antrenörlerin de katılımıyla hazırlık kampları düzenlediklerini belirtti.



Paris'e 15 gün önceden gidip, oradaki diğer ülkelerin sporcularıyla birlikte çalışarak eksiklerini giderdiklerini, ayrıca Özbekistan Boks Şampiyonası'na tarafsız bir yönetim için yabancı hakemleri çağırdıklarını aktaran Roziohunov, tüm bunların Paris Olimpiyatları'nda başarılı olmalarında önemli rol oynadığını anlattı.



Roziohunov, sporcuların her sene en az 2-3 uluslararası turnuvaya katıldığını, yerli ve yabancı antrenörlerin birlikte çalışarak boksörlerin olimpiyata en formda şekilde gitmelerini sağladığını kaydetti.



Özbek boksörlerin Rio 2016 Olimpiyatları'nda 3, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ise 1 altın madalya kazandığını anımsatan Rozıohunov, "Paris 2024 Olimpiyatları'nda Özbek boksörler 5 altın madalya kazandı ve Özbekistan'ın bir boks ülkesi olduğunu gösterdik. Bundan sonraki olimpiyatlarda da böyle devam etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Madalya alan sporcular ödüllendirildi



Paris 2024 Olimpiyatları'ndan 13 madalya kazanan sporcular için Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Abdulla Aripov ve diğer üst düzey yöneticilerin katıldığı karşılama töreni düzenlendi. Havaalanında toplanan çok sayıda kişi Özbek sporcuları "Şampiyonlar geliyor" sloganlarıyla karşıladı.



Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de bir mesaj yayımlayarak ülke sporcularının olimpiyatlarda 13 madalya kazanmasından dolayı Özbek halkını kutladı.



Mirziyoyev açıklamasında, daha önce bu olimpiyatlarda ilk 15'e girmeyi bir hedef olarak belirlediklerini anımsatarak, "208 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda sporcularımız büyük başarı, beceri ve irade göstererek dünyada 13'üncü, Asya'da 4'üncü, Türk, Müslüman ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında ise 1'inci oldu." ifadelerine yer verdi.



Ülke hükümeti, olimpiyatlarda madalya kazanarak ilk defa dünya 13'üncüsü olan Özbek sporcuları altın madalya için 200 bin dolar para, lüks araç ve 2 katlı villa, gümüş için 100 bin dolar para, elektrikli araç ve daire, bronz madalya için ise 50 bin dolar para, araç ve daire ile ödüllendirdi.



Öte yandan, Özbek basını, Özbekistan'ın Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık çalışmaları için toplam 50 milyon dolar harcadığını, madalya kazanan sporcuların ödüllendirilmesi için de 4 milyon dolara yakın kaynak tahsis edildiğini yazdı.



