Özbekistan'da yılın futbolcusu Shomurodov

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Özbekistan'da yılın futbolcusu Shomurodov
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27 Aralık 2021 20:24
 İtalya'nın Roma Kulübünde forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov, Özbekistan'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından ülkedeki spor yazarları arasında düzenlenen oylamada, İtalya'nın Roma Kulübünde oynayan Eldor Shomurodov, "Yılın Futbolcusu" unvanına layık görüldü.

Shomurodov, düzenlenen törende ödülünü federasyon başkanı Abdusalom Azizov'un elinden aldı.

Özbekistan Kupası'nın sahibi Nasaf Kulübünün teknik direktörü Ruzikul Berdiyev ise "Yılın En İyi Antrenörü" ilan edildi.


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