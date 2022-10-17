Özbek ve Timur'dan TFF'ye çıkarma!

Dursun Özbek ve Erden Timur, çarşamba günü TFF'ye çıkarma yapacak.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Özbek ve Timur'dan TFF'ye çıkarma!
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17 Ekim 2022 09:16
Galatasaray yönetimi, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek.

Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Riva'ya giderek ilk haftadan bu yana Sarı-Kırmızılıların maruz kaldığı hakem hatalarıyla ilgili dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verecek.

Galatasaray cephesi, hakemlerin ve VAR'ın yaptığı hataların 'kasıtlı' olduğu görüşünde birleştiği, bu durumdan duyulan rahatsızlığın Büyükekşi'ye iletileceği kaydedildi.

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