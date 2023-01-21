Özbalta: 'Kolay olmayacağını biliyorduk'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncularının mücadelesini övdü.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesi kolay olmayacağını söylediğini anımsatan Özbalta, "Karşımızdaki takımın bir oyun kültürü var. Kadrolarında lig tecrübesine sahip, genç, yetenekli oyuncular olan bir takım. Bu takıma karşı kolay olmayacağını biliyorduk." dedi.



Özbalta, maça iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını dile getirerek, "Genel anlamda mücadeleden son derece memnunum. Oyuncularım her şeyi yapmak istiyorlar, motive oluyorlar, odaklanıyorlar. 3'te 3 yaptık. Hepimiz huzurluyuz, mutluyuz." diye konuştu.





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