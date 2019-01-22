  •  
    Beşiktaş'ta Quaresma yerine önerilen isim!..
  •  
    Galatasaray'a forveti satmadılar, KRİZ var!..
  •  
    Ersun Yanal da onayladı Başakşehir'e bir telefon
  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 9 GÜN kaldı!..
  •  
    F.Bahçe 8 flaş transfer için yine masaya oturdu

Özat'tan Aykut Demir açıklaması: "Türk futbolunun değeridir"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Ümit Özat, transfer yapmak istediği bölgeleri açıklarken, Aykut Demir'i savundu.

Kaynak: AA
Özat'tan Aykut Demir açıklaması: 'Türk futbolunun değeridir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 22:25
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Bir kanat, bir forvet alırsak, play-off etabını zorlarız diye düşünüyorum." dedi.

Ümit Özat, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maratonda olduklarını söyledi.

Takımdaki sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını dile getiren Özat, Giresunspor'u bir an önce daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

Özat, kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen oyunculara değinerek, "Ben her futbolcuyu aramızda görmek isterim. Çünkü futbolcu almak kolay değil. Kulüplerimizin durumları belli. Neticede Giresunspor'un altın madeni yok. Elimizdekilerden en iyi verimi almak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen Aykut Demir ile konuşma yaptığını aktaran Özat, şöyle devam etti:

"Aykut ile ilk konuştuğumda ona çok kızdım, hatta elimde imkan olsa çok daha farklı tepki verebileceğimi kendisine söyledim. Bu ligde oynadığına bakmayın. Aykut, A Milli Takım seviyesinde bir oyuncu. Bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli. Dolayısıyla sorunu kendisinde araması gerektiğini söyledim. Çünkü ona çok inanıyorum, güveniyorum. Aykut'la ilgili insanlar mutlaka bir şeyler konuşuyorlar. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Aykut, Türk futbolunun bir değeridir, Giresunspor'un da takım kaptanıdır."

Ümit Özat, mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Bir kanat, bir forvet alırsak, play-off etabını zorlarız diye düşünüyorum. Transfer yapamasak da Adama Ba'nın, Aykut'un ve yeni gelen oyuncuların hazır olma sürelerini göz önüne alırsak, yukarılara çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ancak çok yukarıların, dediğim yerlerin olabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Özat, "Sezona çok kötü ve şanssız başlayan ama bu ligin bence en iyi takımından birisiyle oynayacağız. Bulunduğu yer bence daha da yukarda olmalıydı. Zor bir maç olacak." şeklinde konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için