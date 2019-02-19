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Ozan ve Abdülkadir, Avrupa'ya damga vurdu!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Avrupa'da kendi yaşlarında en çok maça çıkıp takımına katkıda bulunan genç oyuncuları listeledi. Listeye iki Türk isim de dahil oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ozan ve Abdülkadir, Avrupa'ya damga vurdu!
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19 Şubat 2019 16:56
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Avrupa'nın en tecrübeli genç futbolcularını listeledi. Sıralamada 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında doğan oyuncular ayrı ayrı değerlendirilirken futbolcuların takımda oynama, etki gösterme gibi değerler göz önüne alınarak puanlandı.

2000 doğumlular listesinde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 13. sırada yer aldı. 2000'li futbolcuların lideri Fulham'dan Ryan Sessegnon olurken, Dortmund'un parlayan yıldızı Jadon Sancho 2. oldu.

SÜPER LİG'DEN TEK İSİM ABDÜLKADİR OLDU

1999 doğumlu oyuncularda ise Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 14. sırada kendisine yer buldu. Listenin başında Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma bulunurken Ajax'tan De Light, ikinci sırada yer aldı. Abdülkadir, kendi yaş kategorisinde Benfica'dan Gedson Fernandes, Manchester United'dan Diogo Dalot gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

  

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