Ozan ve Abdülkadir, Avrupa'ya damga vurdu!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Avrupa'nın en tecrübeli genç futbolcularını listeledi. Sıralamada 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında doğan oyuncular ayrı ayrı değerlendirilirken futbolcuların takımda oynama, etki gösterme gibi değerler göz önüne alınarak puanlandı.2000 doğumlular listesinde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan, 13. sırada yer aldı. 2000'li futbolcuların lideri Fulham'dan Ryan Sessegnon olurken, Dortmund'un parlayan yıldızı Jadon Sancho 2. oldu.1999 doğumlu oyuncularda ise Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 14. sırada kendisine yer buldu. Listenin başında Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma bulunurken Ajax'tan De Light, ikinci sırada yer aldı. Abdülkadir, kendi yaş kategorisinde Benfica'dan Gedson Fernandes, Manchester United'dan Diogo Dalot gibi isimleri geride bırakmayı başardı.