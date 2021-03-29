Ozan Tufan'ın menajerinden transfer açıklaması

A Milli Takımımızın Hollanda ve Norveç ile oynadığı maçlarda harika bir performans sergileyen ve Norveç karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Ozan Tufan, Rusların da dikkatini çekti.



Rus Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın daha önce de gündemine aldığı Ozan Tufan'ın transferi için tekrar harekete geçtiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapacağı kaydedildi.



Ozan'ın transferiyle ilgili Rus basınına konuşan menajer Utku Cenikli, "Birçok farklı ligden Ozan Tufan'ı isteyen takım var ancak henüz Mart ayındayız ve konuşmak için çok erken. Biraz daha beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.



Bu sezon 31 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



"İKİ YÖNLÜ OYNAMAYI SEVİYORUM"



Norveç maçında attığı gollerden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.



