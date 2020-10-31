Ozan Tufan'ın aklı şampiyonlukta

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerini dikkate almıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ozan Tufan'ın aklı şampiyonlukta
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31 Ekim 2020 12:28
Lyon'un baş gözlemcisi Cheyrou, Trabzonspor ile oynanan maçta Ozan Tufan'ı da mercek altına almıştı.

Cheyrou, çok beğendiği Milli yıldızı izlemeye ve izletmeye devam edecek.

Ancak Ozan bununla hiç ilgilenmiyor. Şu anda transferi aklının ucundan bile geçirmeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun tek düşüncesi, Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak. Bunun için sadece saha içine konsantre olan Ozan Tufan, hakkında çıkan transfer iddialarını umursamıyor.



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