Ozan Tufan'ın 7 kilo fazlası çıktı

İnişli çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya'ya kiralık gönderilince kendine gelen Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti.



Sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan'ın yedi kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15'e kadar çıktığı öğrenildi. Millî oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.



Rizespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Ozan, eleştirilerin hedefi olurken, Emre Belözoğlu'nun oyuncuyu motive etmeye çalıştığı öğrenildi.



25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.



KIRMIZI KARTI DOĞRUYDU

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın Kayserispor maçında gördüğü kırmzı kartın "haklı" olduğunu ifade etti.



Ozan Tufan'ın kırmızı kartından sonra tepki gösterdiği ifade eden Emre, "Ozan'ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı" şeklinde konuştu.



