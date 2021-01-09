Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor....



Medipol Başakşehir maçı öncesinde Covid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan tedavisinin ardından sahalara eskisinden de daha iyi döndü. 2 Premier Lig ekibinin takibinde olan milli futbolcu Kasımpaşa karşısında yaptığı asistin ardından Perşembe gecesi de Alanya'yı adeta teslim alan oyuncu oldu.



Orta sahadaki iki yönlü oyununu ve müthiş mücadelesini 2 asistle süsleyen Ozan Tufan, kendisini izlemeye gelen Crystal Palace ve West Bromwich kulübünün ajanlarına kalitesini bir kez daha gösterdi. F.Bahçe yönetimi ara transfer döneminde Ozan'ı satmayı düşünmüyor. Muric'den elde edilen paradan aşağısına razı olunmayacağı da ifade ediliyor.



