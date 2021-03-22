Fenerbahçe, 40 saniyelik atak süresinde ve 12 pasta golü buldu.Beşiktaş karşında maçın 1-0'lık skorla biteceğinin düşüldüğü anlarda sahneye çıkan Ozan Tufan çok şık bir gole imza attı.Sarı lacivertli futbolcular, kendi yarı sahasında kullandığı taç atışında yaklaşık 40 saniye boyunca topu ayağında tutarken, yapılan 12 pasın ardından top buluşan Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından günün başarılı isimlerinden Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu avladı.Attığı golle Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan Ozan Tufan, ikinci sıradaki Galatasaray'ın da umutlarını korumasını sağladı. Sahada kaldığı 16 dakikada yaptığı hızlı çıkışlarla sarı-lacivertlileri hücumda pozisyona sokan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golün yanı sıra bir de önemli fırsattan yararlanamadı. Yüzde 50 pas isabetiyle oynayan Ozan, sahada kaldığı kısa süre içinde savunmaya da destek verdi.