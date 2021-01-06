Ozan Tufan'a Premier Lig'den 2 talip çıktı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a İngiltere'den 2 talip olduğu belirtildi.



TRTSpor'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich'in Milli futbolcuyla ilgilendikleri ve sarı lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi. Ozan Tufan için her iki kulübün de Fenerbahçe'ye 'ilgi mektubu' gönderdiği bilgisi verildi.



Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla bu sezın 14 lig maçına çıkarken 4 gol 3 asit üretti.



