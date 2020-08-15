Ozan Tufan'a Başakşehir talip oldu

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibinin gündeminde sürpriz bir isim var.



Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu-lacivertli takım kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.



Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.



Ozan Tufan'ın adı son günlerde Beşiktaş'tan Dorukhan ve Ljajic takasları ile de anılmıştı. Sarı lacivertli formayı 132 kez giyen Ozan, 15 gol atıp 14 asistle oynadı



