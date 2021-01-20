Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ozan Tufan, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Crystal Palace ve West Bromwich'in ardından Rus ve İtalyan kulüpleri de yıldız futbolcuya talip oldu.

Haber; Sabah
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Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip
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20 Ocak 2021 12:27
Ozan Tufan'ın performansı arttıkça kendisiyle ilgilenen kulüplerin de sayısı artıyor.

İngiliz ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in ardından 2 Rus ve 2 İtalyan kulübünün de Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

8 MİLYON EUROYA RET

Bu arada Crystal Palace'ın Ozan Tufan için sarı-lacivertli kulübe 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği yönetimin ise bunu hiç düşünmeden geri çevirdiği kaydedildi. İngiliz ekibinin teklifini ciddi anlamda arttırması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için kapıyı 12 milyon euro'dan açtığı ve önerilen bonservisin artabileceği bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar 152 maçta forma giyen Ozan Tufan, 19 gol atarken 19 da asist yapma başarısı gösterdi. 



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