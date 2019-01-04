ALANYA İSTİYOR

Performansından memnun olunmayan gençlerle de yollar ayrılıyor. Ozan Tufan, Uygar Mert Zeybek, Erdi Can Şehit ve Serhat Kot'a kulüp aranıyor. Kampa dahil edilmesi beklenen Ozan için artık geri dönüş yok. Erdi ve Serhat'ın kiralanmasının daha kolay görüldüğü ancak Ozan ve Uygar için temelli ayrılık ihtimalinin olduğu bildirildi. Ozan'a af çıkabilmesi mümkün görülüyordu ancak futbolcunun isyankar tavırları işi bitirdi. Ozan, kendisinden beklenen adımları atmaya yanaşmadı.Onun dışında sezon başında performansı tatmin etmeyen sol bek Serhat Kot da as kadro için yeterli görülmedi. Gurbetçi oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği belirtildi. Ozan'ın yakın arkadaşı 23 yaşındaki orta saha Uygar Mert Zeybek ve 22'lik orta saha Erdi Şehit için de gelen teklifl er değerlendirilecek. Ozan Tufan'ın Alanya'nın takibinde olduğu biliniyor.