Ozan Tufan oynadı; Watford, Everton'ı dağıttı!

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Watford, deplasmanda Everton'ı 5-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı. Watford'da Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com
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Ozan Tufan oynadı; Watford, Everton'ı dağıttı!
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23 Ekim 2021 18:57
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Everton, Watford'u ağırladı.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Watford'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kucka, 90+1. dakikada Dennis ile 13, 80, ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'ın sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti.

Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Watford, 3 maç aradan sonra kazandı ve 10 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 14 puanla 9. sırada yer buldu.

Watford, gelecek hafta Southampton'ı konuk edecek. Everton ise Wolves deplasmanına gidecek.


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