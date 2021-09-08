Ozan Tufan: 'Önümüze bakmalıyız'

A Milli Takımımızda Ozan Tufan, Hollanda'ya 6-1 yenildiğimiz mücadelenin sonrasında konuştu.

Önümüze bakmamız gerektiğini söyleyen Ozan, "Söylenecek çok da bir şey yok. Ağır bir mağlubiyet. Biz de bunu istemiyorduk, böyle bir şey beklemiyorduk. Yeni katıldım ama bu takımın kaptanlarındanım. Mağlubiyette benim de payım var, kimsenin üstüne yıkamayız. İsim vermeden devam etmek istiyorum. Bu takım çok şey başardı. iyi oynadık, beklenilmeyen galibiyetler aldık. Beklenmeyen bir skor oldu. Bunu hemen unutmalıyız. Kolay olmayacak ama Norveç maçına odaklanmalıyız. Daha başaracağımız çok şey var. EURO2020'nin etkisi altındayız. Özür dileriz, hepimiz sorumluyuz." dedi.



