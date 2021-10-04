Ozan Tufan: 'Keşke Haaland, Sörloth oynasaydı'

A Milli Takımımızda Ozan Tufan, Letonya ve Norveç ile oynanacak maçlar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yeni bir döneme başladıklarını söyleyen Ozan, "10-12 kişilik bir ekip geldi. Bugün toplantı yaptık hocayla. İstediklerini düşüncelerini aktardı. Güzel, samimi bir ortam vardı. Ona yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçta hep beraberiz bu ülkede. Bu Dünya Kupası elemelerini nasıl en güzel şekilde tamamlayabiliriz, ona bakacağız. İnşallah sonu güzel olur." dedi.



"ŞENOL HOCAYI SUÇLAMAMAK LAZIM"

Stefan Kuntz'dan bahseden Ozan, "Disiplini ön planda tutuyor. Herkesin mental olarak %100 hazır olmasını istiyor." derken, "Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir grubumuz var. Kötü bir performans sergiledik ama maçlara tek tek bakınca zorlu rakipler vardı. Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Çok iyi maçlar kazandık. Favori gösterilmedik ama Norveç, Hollanda gibi zorlu rakipleri yenmeyi başardık. Kötü bir Hollanda maçı geçirdik. Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım. Sorumlusu biziz, sahada oynayan bizleriz. Hepimizin elimizi taşın altına koyması lazım. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız." ifadelerini kullandı.



Maç maç devam edeceklerini söyleyen milli oyuncu, "Genç bir kadromuz var. İlk defa Avrupa Şampiyonası oynayan arkadaşlar var. Bu ambiyansta oynamak kolay değil. Maç maç bakmak istiyoruz. Norveç maçı var, zor maç. Önemli eksikleri var. Biz sonuçta çıkıp kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hocamızın direktifleri doğrultusunda en iyi oyunumuzu oynayıp kazanmak isteyeceğiz." diye konuştu.



"HOLLANDA MAÇI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK"



Hollanda maçının üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Ozan Tufan, "Biz de çok üzgünüz. Ülkemiz adına istemediğimiz bir mağlubiyetti. Hollanda'nın kaliteli bir oyuncu grubu var. Zor maç olmasını bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor. Hollanda maçında erken bir gol yedik. Bizim için kötü bir deneyim oldu. Çok üzüldük. Toplantısını bugün yarın yapacağız. Şu saatten sonra Norveç maçına konsantre olmamız lazım. En önemlisi bu." dedi.



Norveç'in yıldızlarının oynamayacak olmasına değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Biz ülke olarak, takım olarak Sörloth, Haaland gibi isimler oynayınca daha çok motive oluyoruz. Kendisini daha üst seviyelerde görenler var. Çoğu kişi yurt dışında forma giyiyor. Eksikleri tabii ki artımız ama olmasa da biz ülkemizi temsil edeceğiz. En iyisini yapmaya çalışacağız. En önemli olay, bugünden itibaren antrenmanlarda yüzde 100 çalışmak, konsantre olmak ve hocamızın direktiflerini uygulamaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



