Kadıköy'de oynanan Hatayspor maçına sağ bekte başlayan Ozan Tufan, oldukça kötü bir performans sergileyince henüz ilk yarı tamamlanmadan taraftarlarca ıslıklanıp yuhalandı. Protestoların ardından motivasyonunu kaybeden Ozan, mücadelenin ikinci yarısına çıkmak istemediğini hocası İsmail Kartal'a iletti.



Tecrübeli oyuncu 46. dakikada yerini Berisha'ya bıraktı. Tüm bu gelişmelerin ardından Kasımpaşa deplasmanının kadrosunda yer alan Ozan Tufan, kritik maça yedek kulübesinde başladı. İlerleyen dakikalarda İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen Ozan'ın 1 haftadır moralinin bozuk olduğu ve mücadeleye iyi hazırlanamadığı öğrenildi.









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