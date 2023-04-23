Ozan Tufan kariyer zirvesini yaşıyor

İngiltere Championship ekibi Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, teknik direktörlük görevine İngiliz Liam Rosenior'ın getirilmesinin ardından kariyerinde çıkışa geçti.



Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de 3 Kasım 2022'de göreve gelen 38 yaşındaki teknik direktör, takımın performansındaki çıkışta önemli rol üstlendi.



Rosenior'dan önce maç başına 445 pas yapan Hull City, İngiliz çalıştırıcıyla ortalama 510 pas sayısına ulaştı. Topa daha fazla sahip olunan bu yeni sistemde Ozan Tufan da kulüp formasıyla performansını yükseltti.



Bu sezon Hull City formasıyla 25'i ilk 11 olmak üzere 40 lig maçına çıkan Ozan Tufan, rakip ağları 8 kez sarstı ve kariyerinin en golcü sezonunu şimdiden yakaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son maçlardaki yükselen form grafiğiyle Liam Rosenior'ın en çok güvendiği isimler arasına adını yazdırdı.



Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla 2020-2021 sezonunda 37 Süper Lig maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.



Hull City 15. sıraya yükseldi



Rosenior yönetiminde iç sahada çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmeyen Hull City, 24 takımın yer aldığı ligde kümede kalma mücadelesinden çabuk sıyrıldı ve 56 puanla 15. sıraya kadar yükseldi.



İç saha maçlarında, Premier Lig'ten yakın dönemde düşen West Bromwich Albion ve Championship'in iddialı takımlarından Millwall'ı yenen Hull City, geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'u ise bu hafta evinde 1-0 mağlup etti ve rakibinin play-off'a kalma umudunu bitirdi.





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