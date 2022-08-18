Ozan Tufan: 'İngiltere, Türkiye'den çok farklı'

Hull City'de oynayan milli oyuncu Ozan Tufan, kulüp sitesine çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ozan Tufan yaptığı açıklamada, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." dedi.



Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Her geçen gün alışıyorum buraya. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirten Ozan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. TÜm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu gerçekten zor oluyor bizim için." açıklamasını yaptı.



Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile ilgili de konuşan milli oyuncu, "Acun Ilıcalı, buraya gelmemde büyük rol oynadı. Hayallerinden ve Premier Lig'e yükselmek istediğinden bahsetti. Bu benim de hayalimdi. Bu yüzden buradayım." şeklinde konuştu.



Ozan Tufan ayrıca, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak. Burada 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir maç yapmak gerçekten zor." diyerek sözlerini noktaladı.





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