Ozan Tufan'ın tarihi sezonu

Ozan Tufan, Erzurumspor maçındaki gibi dün de mücadeleye sağ bek olarak başladı. Ancak 35. dakikada Gökhan Gönül'ün oyuna girmesi sonrası asıl pozisyona olan orta sahaya geçti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ozan Tufan'ın tarihi sezonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2021 12:13
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Milli futbolcu Ozan Tufan, 42. dakikada ise maça beraberliği getiren golü attı.

Ozan Tufan böylece ligde 6 gol ve 8 asistle ulaşmış oldu. Yıldız futbolcu, kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu oynuyor. Ozan ayrıca geçen sezonki gol sayısını da yakaladı.

Başarılı oyuncu kalan 2 maçta 1 kez daha ağları sarsarsa, en golcü sezonunu yaşamış olacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.