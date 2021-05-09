Milli futbolcu Ozan Tufan, 42. dakikada ise maça beraberliği getiren golü attı.



Ozan Tufan böylece ligde 6 gol ve 8 asistle ulaşmış oldu. Yıldız futbolcu, kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu oynuyor. Ozan ayrıca geçen sezonki gol sayısını da yakaladı.



Başarılı oyuncu kalan 2 maçta 1 kez daha ağları sarsarsa, en golcü sezonunu yaşamış olacak.



