Ozan Tufan'ın eşinden flaş gönderme!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan'ın eşinden flaş gönderme!
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24 Mart 2022 17:28
Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bu gelişme sonrası Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan flaş bir paylaşımda bulundu.

Milli oyuncunun eşi sosyal medya hesabından, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, 'Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez.'" yazılı bir görsel paylaştı.

İşte Rojin Tufan'ın paylaşımı:


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