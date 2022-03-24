Ozan Tufan'ın eşinden flaş gönderme!

Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bu gelişme sonrası Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan flaş bir paylaşımda bulundu.
Milli oyuncunun eşi sosyal medya hesabından, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, 'Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez.'" yazılı bir görsel paylaştı.
İşte Rojin Tufan'ın paylaşımı:
Bu gelişme sonrası Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan flaş bir paylaşımda bulundu.
Milli oyuncunun eşi sosyal medya hesabından, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, 'Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez.'" yazılı bir görsel paylaştı.
İşte Rojin Tufan'ın paylaşımı: