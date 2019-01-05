"OZAN'I TRANSFER ETTİK ÇÜNKÜ..."

OZAN: "FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM"

ANLAŞMA BÖYLE DUYURULDU

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, Ozan Tufan'ın transfer edildiği açıklanırken; "Hoş geldin Ozan" mesajı paylaşıldı. Alanyaspor'un ardından Fenerbahçe de transferi açıklayarak, "Fenerbahçe SK: "Ozan Tufan'ın transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya varıldı ve Ozani bu sezon sonuna kadar Alanyaspor'da mücadele edecek" ifadelerini kullandı.





ERSUN YANAL'IN OZAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ozan bir sene oynasın gelsin. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden'ı kiralık olarak transfer etti.Ozan Tufan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Alanyaspor'a imza attı.Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı açıklamada, devre arasındaki ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.Son haftalarda Ozan'ın transferde konuşulan bir isim olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kariyeri belli. Alanyaspor'umuza çok şey katacak. Bu yüzden de transfer ettik. Taliplerinin olmasına rağmen bizi seçtiği için teşekkür ediyorum." dedi.Ozan'ın sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, devre arası transferlerinin arkasının geleceğini belirtti.Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecekise transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Alanyaspor'a transferi konusunda Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden Ozan, şunları kaydetti:Alanyaspor taraftarlarına ilk mesajı, oynayacağı ilk maçta güzel bir şekilde vereceğini vurgulayan Ozan, "." ifadesini kullandı.Ozan Tufan, Alanyaspor'un alt sıralar değil üst sıralarda olması gerektiğini, elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.