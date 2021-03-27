Ozan Tufan: "İki yönlü oynamak gol becerimi ortaya çıkartıyor"

A Milli Takımımızda Norveç'e attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, maç sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan: 'İki yönlü oynamak gol becerimi ortaya çıkartıyor'
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27 Mart 2021 22:14
A Milli Takımızın Norveç'i 3-0 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Ozan Tufan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı gollerden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ozan Tufan: "Bu tip uzak mesafeli vuruşlar için elbette özel çalışmalarımız oluyor. Kulüp idmanlarımızda çok kez çalışıyoruz. Böyle goller atınca elbette ben de seviniyorum. İki yönlü oynamayı seviyorum. Bu yüzden gol atma becerim ortaya çıkıyor. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.



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