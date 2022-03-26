Ozan Tufan için gözler transfere çevrildi! Hesap 7 milyon euro

Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için gözler transfere çevrildi. Sarı Lacivertliler Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.



Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal ile tartışma yaşadığı iddia edildi. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma sebebi olarak son dönemde takımın yaklamış olduğu moral motivasyonu bozucu davranışlar gösterildi.



Sarı-lacivertli kulüp bu tutumla ilgili olarak yıldız futbolcudan savunma istedi.



GÖZLER WATFORD'A ÇEVRİLDİ



Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil'le beraber kadro dışı kalan Ozan Tufan için artık gözler Watford'a çevrilecek.



Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan, devre arasında geçici olarak Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Premier Lig ekibinde forma fırsatı bulamayan tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertlilere dönüşü de istediği gibi gitmedi.



Watford'da sadece 7 Premier Lig maçına çıkan ve skor katkısı sunamayan Ozan, Fenerbahçe'de de 6 maçta 171 dakika oynadı, gol ya da asist yapamadı.



Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig'de Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir bonservis elde edecek.



Şu anda milli takıma seçilmeyen, Watford'da kadroda düşünülmeyen, Fenerbahçe'de de kadro dışı kalan Ozan Tufan için 7 milyon euroluk bir bonservis sarı-lacivertliler için ciddi bir kazanç olacak.



ŞU ANDA 18. SIRADA



Şu anda Premier Lig'de bitime 8 hafta kala bir maçı eksik olan Watford, 22 puanla 18. sırada yani küme düşme hattında bulunuyor. Ada basınına göre de Watford en önemli küme düşme adaylarından biri...



Watford'un önünde 17. sırada olan Everton'un 2 maç eksiğiyle 25 puanı bulunuyor. Watford'un ertelenen tek maçı da doğrudan rakibi Everton'la olacak. 20 takımlı Premier Lig'de Watford'un küme düşmemek için en azından ligi 17. sırada bitirmesi gerekecek.



Eğer Watford ligde kalırsa Ozan Tufan kariyerini kurtarma adına Premier Lig'e geri dönecek ve Avrupa'da kalacak. Fenerbahçe ise performans alamadığı ve kadro dışı bıraktığı oyuncusundan 7 milyon euro gibi bir para kazanacak.



WATOFRD'UN KALAN MAÇLARI ZOR



Watford'un Premier Lig'de kalan maçları da zorlu rakiplere karşı olacak. İngiliz ekibi Everton, Liverpool, Leeds United, Brentford, Manchester City, Burnley, Crystal Palace, Leicester City ve Chelsea ile oynayacak.





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